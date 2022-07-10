"Марсель" хочет купить хавбека сборной Франции
Фото: твиттер Жонатана Клауса/Автор неизвестен
"Марсель" проявляет интерес к полузащитнику "Ланса" и сборной Франции Жонатану Клаусу, сообщает L'Équipe.
По сведениям источника, марсельский клуб уже сделал первое предложение по трансферу игрока, но оно было отклонено, так как "Ланс" хочет получить за него 15 миллионов евро. "Марсель" надеется на снижение цены, так как контракт хавбека истекает через год.
В прошлом сезоне 29-летний Клаус провел за "Ланс" 39 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал девять результативных передач. За сборную Франции он сыграл 4 матча.
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|Команда
|М
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|28
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|28
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13