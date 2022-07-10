"Марсель" хочет купить хавбека сборной Франции

Теги марсельлансжонатан клаус

"Марсель" хочет купить хавбека сборной Франции

Фото: твиттер Жонатана Клауса/Автор неизвестен

"Марсель" проявляет интерес к полузащитнику "Ланса" и сборной Франции Жонатану Клаусу, сообщает L'Équipe.

По сведениям источника, марсельский клуб уже сделал первое предложение по трансферу игрока, но оно было отклонено, так как "Ланс" хочет получить за него 15 миллионов евро. "Марсель" надеется на снижение цены, так как контракт хавбека истекает через год.

В прошлом сезоне 29-летний Клаус провел за "Ланс" 39 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал девять результативных передач. За сборную Франции он сыграл 4 матча.

Не пропустите: "Бавария" хочет купить 17-летнего французского таланта. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 10 июля

Главные новости дня: 10 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов