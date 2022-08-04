"Марсель" договорился о переходе одного из лидеров "Ромы"
Фото: твиттер Жордана Верету/Автор неизвестен
Французский полузащитник "Ромы" Жордан Верету перейдет в "Марсель", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, французский клуб договорился о переходе футболиста за 11 миллионов евро. Сумма трансфера может увеличиться еще на 4,5 миллиона евро за счет бонусов. В ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование в Марселе.
В прошлом сезоне 29-летний Верету провел за "Рому" 50 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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