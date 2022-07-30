"Марсель" арендовал защитника "Арсенала"

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"Марсель" арендовал защитника "Арсенала"

Фото: сайт "Марселя"/Автор неизвестен

Защитник лондонского "Арсенала" Нуну Тавареш ближайший сезон проведет в аренде в "Марселе".

Об этом сообщается на официальном сайте французского клуба.

Там уточнили, что арендное соглашение 22-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2022/2023.

В прошедшем сезоне Тавареш сыграл в 28 матчах во всех турнирах (22 – в АПЛ, пять – в Кубке лиги, один – в Кубке Англии), забив один гол.

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