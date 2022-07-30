"Марсель" арендовал защитника "Арсенала"
Фото: сайт "Марселя"/Автор неизвестен
Защитник лондонского "Арсенала" Нуну Тавареш ближайший сезон проведет в аренде в "Марселе".
Об этом сообщается на официальном сайте французского клуба.
Там уточнили, что арендное соглашение 22-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2022/2023.
В прошедшем сезоне Тавареш сыграл в 28 матчах во всех турнирах (22 – в АПЛ, пять – в Кубке лиги, один – в Кубке Англии), забив один гол.
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