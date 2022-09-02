Маркос Алонсо разорвал контракт с "Челси" ради "Барселоны"

Теги маркос алонсобарселоначелси

Маркос Алонсо разорвал контракт с "Челси" ради "Барселоны"

Фото: твиттер Маркоса Алонсо/Автор неизвестен

Левый защитник "Челси" Маркос Алонсо получил статус свободного агента.

31-летний защитник сборной Испании расторг контракт с лондонским клубом по обоюдному согласию.

В ближайшее время Маркос в качестве свободного агента переберется в "Барселону".

Алонсо играл в составе "аристократов" с 2016 года. За это время он забил 29 голов и отдал 23 результативных паса в 212 матчах.

Не пропустите: Пике и Шакира будут судиться. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" бесплатно подписала Бельерина

"Барселона" бесплатно подписала Бельерина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов