Маркос Алонсо разорвал контракт с "Челси" ради "Барселоны"

Фото: твиттер Маркоса Алонсо/Автор неизвестен

Левый защитник "Челси" Маркос Алонсо получил статус свободного агента.

31-летний защитник сборной Испании расторг контракт с лондонским клубом по обоюдному согласию.

В ближайшее время Маркос в качестве свободного агента переберется в "Барселону".

Алонсо играл в составе "аристократов" с 2016 года. За это время он забил 29 голов и отдал 23 результативных паса в 212 матчах.

Не пропустите: Пике и Шакира будут судиться. | https://dailysports.net