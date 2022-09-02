Маркос Алонсо разорвал контракт с "Челси" ради "Барселоны"
Фото: твиттер Маркоса Алонсо/Автор неизвестен
Левый защитник "Челси" Маркос Алонсо получил статус свободного агента.
31-летний защитник сборной Испании расторг контракт с лондонским клубом по обоюдному согласию.
В ближайшее время Маркос в качестве свободного агента переберется в "Барселону".
Алонсо играл в составе "аристократов" с 2016 года. За это время он забил 29 голов и отдал 23 результативных паса в 212 матчах.
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|27
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|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
|27
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