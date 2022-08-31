Маркос Алонсо переходит в "Барселону"

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Маркос Алонсо переходит в "Барселону"

Фото: твиттер Маркоса Алонсо/Автор неизвестен

Защитник "Челси" Маркос Алонсо переходит в "Барселону", сделка должна быть закрыта до конца текущего дня.

Ожидается, что футболист уже направился в Барселону из Лондона, чтобы завершить переход в каталонский клуб.

Ради перехода в "Барсу" игроку пришлось пойти на финансовые уступки – в первом сезоне у него будет низкая зарплата.

Соглашение сторон будет рассчитано на три сезона.

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