Марко Розе уволен из "Боруссии" Дортмунд

Фото: твиттер "Боруссии"\Автор неизвестен

Дортмундская "Боруссия" официально объявила об увольнении с поста главного тренера Марко Розе, которого назначили перед началом этого сезона.

В заявлении немецкого клуба сказано, что это решение было принято на собрании, в котором помимо Розн, приняли участие Ханс-Йоахим Ватцке (председатель правления), Михаэль Цорк (спортивный директор), Себастьян Кель (руководитель отдела трансферов) и Маттиас Заммер (внешний консультант).

"Этот день непростой для всех нас, потому что взаимная признательность друг другу была, есть и остается огромной. После сезона, который был неудовлетворительным по разным причинам, мы должны были понять, что мы не получили максимум от наших возможностей во многих областях", - сказал Ханс-Йоахим Ватцке.

"Несмотря на сложный сезон со многими неопределенностями, я был убежден в нашем пути. Во время нашей беседы у меня сложилось впечатление, что стопроцентной убежденности всех виновных больше нет. В конце концов, мы решили вместе прекратить сотрудничество", - сказал Розе.

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