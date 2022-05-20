Марко Розе уволен из "Боруссии" Дортмунд
Фото: твиттер "Боруссии"\Автор неизвестен
Дортмундская "Боруссия" официально объявила об увольнении с поста главного тренера Марко Розе, которого назначили перед началом этого сезона.
В заявлении немецкого клуба сказано, что это решение было принято на собрании, в котором помимо Розн, приняли участие Ханс-Йоахим Ватцке (председатель правления), Михаэль Цорк (спортивный директор), Себастьян Кель (руководитель отдела трансферов) и Маттиас Заммер (внешний консультант).
"Этот день непростой для всех нас, потому что взаимная признательность друг другу была, есть и остается огромной. После сезона, который был неудовлетворительным по разным причинам, мы должны были понять, что мы не получили максимум от наших возможностей во многих областях", - сказал Ханс-Йоахим Ватцке.
"Несмотря на сложный сезон со многими неопределенностями, я был убежден в нашем пути. Во время нашей беседы у меня сложилось впечатление, что стопроцентной убежденности всех виновных больше нет. В конце концов, мы решили вместе прекратить сотрудничество", - сказал Розе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20