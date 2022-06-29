Маркао не перейдет в "Зенит"

Фото: Инстаграм Маркао/Автор неизвестен

Санкт-петербургский "Зенит" потерял шансы подписать защитника стамбульского "Галатасарая" Маркао.

Как сообщалось ранее, чемпион России был готов заплатить 15 млн евро за трансфер бразильца.

По обновленной информации Fanatik, сам футболист отказался от этого варианта.

Ожидается, что игрока подпишет "Севилья", которая уже сделала трансферное предложение в 12 млн евро.

С января 2019 года 26-летний бразилец провёл за стамбульский клуб 140 матчей во всех турнирах.

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