Марио Фернандес приостановил карьеру
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес объявил о временной приостановке своей игровой карьеры.
"Дорогие друзья! В первую очередь хотел бы поблагодарить Господа за эти чудесные 10 лет, проведенные в России. Без его помощи мне бы ничего не удалось достичь здесь. Господь придавал мне силы для каждой тренировки, каждой игры – и слава ему за это.
Я также хотел бы поблагодарить всех наших любимых болельщиков за их огромное уважение ко мне и ту теплоту, которую они всегда отдавали мне. Они всегда поддерживали и придавали мне дополнительные стимулы и мотивацию для работы как в радостные, так и в тяжелые моменты нашей армейской жизни.
Но в последнее время я чувствую колоссальную накопившуюся усталость и огромное изнеможение и уже не могу больше давать все то, что всегда отдавал на благо ЦСКА в прошлые годы.
Я уже 13 лет профессионально занимаюсь футболом, из них 10 лет провел в ЦСКА. Настало время побыть с семьей. К тому же, как вы, наверное, уже знаете, в этом году у нас родится сын.
Но я хочу находиться рядом с ЦСКА и буду следить за его успехами. Я встречался с президентом клуба Евгением Ленноровичем Гинером и генеральным директором Романом Юрьевичем Бабаевым, объяснил им все, что было у меня на душе, и попросил их разрешить мне провести определенное время с семьей в Бразилии.
Я очень благодарен им за то, что они отнеслись с пониманием к моей просьбе и согласились меня отпустить, общаясь со мной как с сыном.
После матча с «Ростовом» я улетаю в Бразилию. Мой контракт будет приостановлен. При этом, если через определенное время я пойму, что все еще чувствую в себе силы помочь ЦСКА, я вернусь и продолжу выступать за мой родной клуб.
Я хотел бы особенно заострить внимание всех на том, что уезжаю из России не из-за последних событий в мире и не из-за непростого периода в жизни команды. Я всегда помогал и буду помогать нашему клубу всем, чем могу.
Я благодарю Господа за все, что он для меня сделал, приведя меня в Россию, в ЦСКА. Наш клуб всегда будет в моем сердце!
ЦСКА всегда будет первым", - приводит слова футболиста пресс-служба армейцев.
Напомним, что Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году.
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