Марио Фернандес нашел новый клуб в Бразилии

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес подпишет контракт с бразильским "Сантосом".

Как утверждает TNT Sports, стороны уже пришли к соглашению по зарплате футболиста.

В то же время ЦСКА может заблокировать этот переход, так как действующий контракт Фернандеса с ЦСКА рассчитан до 2024 года.

Как известно, еще в мае футболист объявил о приостановке контракта с ЦСКА и игровой карьеры и вернулся на родину.

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