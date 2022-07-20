Марио Фернандес нашел новый клуб в Бразилии
Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен
Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес подпишет контракт с бразильским "Сантосом".
Как утверждает TNT Sports, стороны уже пришли к соглашению по зарплате футболиста.
В то же время ЦСКА может заблокировать этот переход, так как действующий контракт Фернандеса с ЦСКА рассчитан до 2024 года.
Как известно, еще в мае футболист объявил о приостановке контракта с ЦСКА и игровой карьеры и вернулся на родину.
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