Марио Фернандес может возобновить карьеру

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

31-летний бывший игрок московского ЦСКА Марио Фернандес может перейти в бразильский клуб "Атлетико Паранаэнсе".

Как известно, в начале осени Фернандес станет отцом и в его планах вернуться в Бразилию, чтобы быть ближе к семье.

Главный тренер "Атлетико Паранаэнсе" Луис Фелипе Сколари также следит за ситуацией с Дани Алвесом, но переговоры с ним результата не приносят.

Напомним, что в мае Марио объявил о приостановке контракта с ЦСКА и игровой карьеры.

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