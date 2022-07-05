Марио Фернандес может возобновить карьеру

Теги марио фернандесатлетико паранаенсе

Марио Фернандес может возобновить карьеру

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

31-летний бывший игрок московского ЦСКА Марио Фернандес может перейти в бразильский клуб "Атлетико Паранаэнсе".

Как известно, в начале осени Фернандес станет отцом и в его планах вернуться в Бразилию, чтобы быть ближе к семье.

Главный тренер "Атлетико Паранаэнсе" Луис Фелипе Сколари также следит за ситуацией с Дани Алвесом, но переговоры с ним результата не приносят.

Напомним, что в мае Марио объявил о приостановке контракта с ЦСКА и игровой карьеры. 

Не пропустите: "Спартак" продал Тиля в ПСВ. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Крыховяк может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Крыховяк может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов