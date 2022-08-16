Манор Соломон выбыл на длительный срок почти сразу после ухода из "Шахтера"

Фото: твиттер Манора Соломона/Автор неизвестен

Полузащитник лондонского "Фулхэма" и сборной Израиля Манор Соломон выбыл из строя из-за травмы, сообщает West London Sport.

Футболист травмировал мениск в товарищеском матче за дубль "Фулхэма" против "Челси". Хавбек уже перенес операцию и пропустит не менее трех месяцев.

23-летний Соломон перешел в "Фулхэм" в летнее трансферное окно из "Шахтера" на правах аренды. За лондонский клуб он сыграл всего 1 матч. Его контракт с "Шахтером" действует до 31 декабря 2023 года.

Не пропустите: "Шахтер" - "Аль-Фатех" - 5:0 (видеообзор). | https://dailysports.net