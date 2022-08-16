Манор Соломон выбыл на длительный срок почти сразу после ухода из "Шахтера"

Теги фулхэмшахтер донецкманор соломон

Манор Соломон выбыл на длительный срок почти сразу после ухода из "Шахтера"

Фото: твиттер Манора Соломона/Автор неизвестен

Полузащитник лондонского "Фулхэма" и сборной Израиля Манор Соломон выбыл из строя из-за травмы, сообщает West London Sport.

Футболист травмировал мениск в товарищеском матче за дубль "Фулхэма" против "Челси". Хавбек уже перенес операцию и пропустит не менее трех месяцев.

23-летний Соломон перешел в "Фулхэм" в летнее трансферное окно из "Шахтера" на правах аренды. За лондонский клуб он сыграл всего 1 матч. Его контракт с "Шахтером" действует до 31 декабря 2023 года.

Не пропустите: "Шахтер" - "Аль-Фатех" - 5:0 (видеообзор). | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Френки де Йонга

"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Френки де Йонга

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов