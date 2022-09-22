Манолас продолжит карьеру в ОАЭ

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Манолас продолжит карьеру в ОАЭ

Фото: твиттер Костаса Маноласа/Автор неизвестен

Защитник "Олимпиакоса" и сборной Греции Костас Манолас перейдет в клуб "Аль-Шарджа" из ОАЭ, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист уже согласовал контракта с новым клубом до лета 2024 года с возможностью продления еще на год.

В нынешнем сезоне 31-летний Манолас провел за "Олимпиакос" восемь матчей.

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