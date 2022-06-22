Мане впервые высказался о переходе в "Баварию"

Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане рассказал о том, как оценивает свой переход в "Баварию".

По словам футболиста, он не раздумывал над предложением немецкого клуба.

"Я сразу увидел себя в этом клубе. Для меня это самый правильный клуб в нужное время. Агент сказал, что были и другие запросы, но я был уверен в себе. Я решил выбрать "Баварию". Мне понравился спортивный проект этого клуба", - приводит слова африканца Bild.

Ожидается, что сумма трансфера составит 40 миллионов евро.

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