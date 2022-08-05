Мане возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов "Баварии"

Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен

30-летний нападающий "Баварии" Садио Мане стал самым высокооплачиваемым игроком своего клуба.

По данным немецкой прессы, форвард зарабатывает 22 миллиона евро в год.

Следом за ним в списке самых высокооплачиваемых футболистов клуба идет вратарь Мануэль Нойер (до € 21 млн) и нападающий Томас Мюллер (€ 20,5 млн).

Далее расположились полузащитники Лерой Сане (€ 20 млн), Кингсли Коман (€ 20 млн) и Серж Гнабри (€ 19 млн).

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