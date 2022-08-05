Мане возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов "Баварии"

Теги садио манебавария мюнхенмануэль нойертомас мюллер

Мане возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов "Баварии"

Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен

30-летний нападающий "Баварии" Садио Мане стал самым высокооплачиваемым игроком своего клуба.

По данным немецкой прессы, форвард зарабатывает 22 миллиона евро в год.

Следом за ним в списке самых высокооплачиваемых футболистов клуба идет вратарь Мануэль Нойер (до € 21 млн) и нападающий Томас Мюллер (€ 20,5 млн).

Далее расположились полузащитники Лерой Сане (€ 20 млн), Кингсли Коман (€ 20 млн) и Серж Гнабри (€ 19 млн). 

Не пропустите: "Баварию" удивило предложение подписать Роналду. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" официально представила Левандовски

"Барселона" официально представила Левандовски

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов