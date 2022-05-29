Мане согласовал контракт с "Баварией"

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Мане согласовал контракт с "Баварией"

Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен

Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане договорился с "Баварией", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, стороны согласовали контракт до лета 2025 года. Впрочем, теперь мюнхенцам нужно договориться с мерсисайдцами. Немецкий клуб надеется купить форварда за 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 30-летний Мане провел за "Ливерпуль" 51 матч во всех турнирах, забил 23 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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