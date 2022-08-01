Мане помог своему другу перейти в "Баварию"
Фото: твиттер Дезире Сегбе/Автор неизвестен
Бенинский нападающий Дезире Сегбе бесплатно перешел в "Баварию", сообщает Daily Mail.
По сведениям источника, переходу африканца поспособствовал сенегальский форвард "Баварии" Садио Мане, который является другом детства Сегбе.
Стоит отметить, что Сегбе будет играть за "Баварию 2", которая играет в четвертом по силе немецком дивизионе.
29-летний Сегбе ранее выступал за "Дженерейшн Фут", "Метц", "Женесс", "Ле-Пюи", "Паньи-Сюр-Мозель", "Эпиналь", "Сенику", "Олдхэм", "Виллефранш", "Дюнкерк" и бухарестское "Динамо".
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|32
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|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
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|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
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|Аугсбург
|32
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|Майнц 05
|32
|34
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|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
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|Вердер Бремен
|32
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