Мане помог своему другу перейти в "Баварию"

Фото: твиттер Дезире Сегбе/Автор неизвестен

Бенинский нападающий Дезире Сегбе бесплатно перешел в "Баварию", сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, переходу африканца поспособствовал сенегальский форвард "Баварии" Садио Мане, который является другом детства Сегбе.

Стоит отметить, что Сегбе будет играть за "Баварию 2", которая играет в четвертом по силе немецком дивизионе.

29-летний Сегбе ранее выступал за "Дженерейшн Фут", "Метц", "Женесс", "Ле-Пюи", "Паньи-Сюр-Мозель", "Эпиналь", "Сенику", "Олдхэм", "Виллефранш", "Дюнкерк" и бухарестское "Динамо".

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