Мане побил рекорд Дрогба в Лиге чемпионов
Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен
Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане стал самым результативным африканским футболистом в плей-офф Лиги чемпионов.
Мане отметился голом в ответном матче 1/2 финала с "Вильярреалом" (3:2) и на его счету стало 15 забитых мячей. По этому показателю он превзошел легендарного Дидье Дрогба, который забил 14 голов, выступая за "Марсель", "Галатасарай" и "Челси".
В нынешнем сезоне 30-летний Мане провел за "Ливерпуль" 46 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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