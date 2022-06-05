Мане ответил на слухи о своем уходе из "Ливерпуля"

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Мане ответил на слухи о своем уходе из "Ливерпуля"

Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане объяснил свои слова о том, что готов покинуть английский клуб из-за желания народа Сенегала.

"Я говорил шутя, с долей юмора. И это было повсюду. Думаю, что мы остановимся на этом. "Ливерпуль" — клуб, который я действительно уважаю. Фанаты приняли меня с первого дня. Что касается будущего, посмотрим", — приводит слова Мане Daily Mail.

С 2016 года африканец сыграл в 269 матчах, забил 120 голов и отдал 48 результативных передач. Его контракт истекает в конце следующего сезона.

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