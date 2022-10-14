Мане оценил шансы Сенегала на ЧМ-2022

Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен

Нападающий сборной Сенегала Садио Мане оценил шансы его команды на чемпионате мира – 2022.

Напомним, что африканцы попали в одну группу в квартете с Катаром, Эквадором и Нидерландами.

"Являются ли Нидерланды самым опасным соперником для Сенегала? Мы должны проявить к ним уважение. Нидерланды занимают хорошие позиции в рейтинге ФИФА. Они очень сильная команда и имеют отличный багаж достижений на чемпионатах мира. Тем не менее мы не должны недооценивать другие команды в группе.

Эквадор и Катар, разумеется, вышли на ЧМ не для того, чтобы подарить нам очки. Эквадор провёл хорошую квалификационную кампанию, а Катар будет сильным соперником на родной земле. Они отправляются на чемпионат мира со статусом чемпионов Азии, который нужно защитить. Мы не можем оставить без внимания ни одну из команд в нашей группе. Нам нужно быть осторожными, сосредоточенными и идти от игры к игре", — приводит слова Мане официальный сайт ФИФА.

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