Мане обошел Салаха в рейтинге претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal
Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен
Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане вышел на второе место в списке претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal.com.
По сведениям источника, Мане в борьбе за почетную награду обошел своего партнера по команде египетского форварда Мохамеда Салаха. Лидером по-прежнему является французский нападающий "Реала" Карим Бензема.
Стоит отметить, что Лионель Месси (ПСЖ) и Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") не входят в топ-20.
Топ-10 претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal выглядит так:
1. Карим Бензема ("Реал")
2. Садио Мане ("Ливерпуль")
3. Мохамед Салах ("Ливерпуль")
4. Роберт Левандовски ("Бавария")
5. Килиан Мбаппе (ПСЖ)
6. Винисиус Жуниор ("Реал")
7. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")
8. Лука Модрич ("Реал")
9. Филип Фоден ("Манчестер Сити")
10. Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль")
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18