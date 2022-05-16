Мане обошел Салаха в рейтинге претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal

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Мане обошел Салаха в рейтинге претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal

Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен

Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане вышел на второе место в списке претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal.com.

По сведениям источника, Мане в борьбе за почетную награду обошел своего партнера по команде египетского форварда Мохамеда Салаха. Лидером по-прежнему является французский нападающий "Реала" Карим Бензема.

Стоит отметить, что Лионель Месси (ПСЖ) и Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") не входят в топ-20.

Топ-10 претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal выглядит так:

1. Карим Бензема ("Реал")
2. Садио Мане ("Ливерпуль")
3. Мохамед Салах ("Ливерпуль")
4. Роберт Левандовски ("Бавария")
5. Килиан Мбаппе (ПСЖ)
6. Винисиус Жуниор ("Реал")
7. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")
8. Лука Модрич ("Реал")
9. Филип Фоден ("Манчестер Сити")
10. Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль")

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