Мане обошел Левандовски и Мбаппе в борьбе за "Золотой мяч"

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Мане обошел Левандовски и Мбаппе в борьбе за "Золотой мяч"

Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен

Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане вошел в топ-3 претендентов на "Золотой мяч" по версии портала Goal.

По рейтингу портала, Мане опередил форварда "Баварии" Роберта Левандовски и нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и теперь занимает третье место. Лидером по-прежнему является нападающий "Реала" Карим Бензема, второе место у форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Топ-10 претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal выглядит так:

1. Карим Бензема ("Реал").
2. Мохамед Салах ("Ливерпуль").
3. Садио Мане ("Ливерпуль").
4. Роберт Левандовски ("Бавария").
5. Килиан Мбаппе (ПСЖ).
6. Винисиус Жуниор ("Реал").
7. Лука Модрич ("Реал").
8. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити").
9. Филип Фоден ("Манчестер Сити").
10. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль").

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