Мане не требовал трансфер от "Ливерпуля"

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Мане не требовал трансфер от "Ливерпуля"

Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен

Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане не требовал трансфера от руководства клуба, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб при этом ждет, что "Бавария" обратиться к ним с просьбой о переговорах. При этом мерсисайдцы хотят получить за африканца более 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 30-летний Мане провел за "Ливерпуль" 51 матч во всех турнирах, забил 23 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Нагельсманн определился с позицией для Мане в "Баварии". | https://dailysports.net
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