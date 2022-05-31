Мане не требовал трансфер от "Ливерпуля"

Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен

Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане не требовал трансфера от руководства клуба, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб при этом ждет, что "Бавария" обратиться к ним с просьбой о переговорах. При этом мерсисайдцы хотят получить за африканца более 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 30-летний Мане провел за "Ливерпуль" 51 матч во всех турнирах, забил 23 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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