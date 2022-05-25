Мане не исключил уход из "Ливерпуля"

Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен

Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане не исключил вероятности ухода из клуба.

"Я определюсь со своим будущим после финала Лиги чемпионов. Скажу, остаюсь или нет, только после матча с "Реалом", - приводит слова Мане Sky Sports.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуются ПСЖ и "Бавария".

В нынешнем сезоне 30-летний Мане провел за "Ливерпуль" 50 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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