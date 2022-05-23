Мане не исключает перехода в "Баварию"

Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен

Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане может перейти в "Баварию" в летнее трансферное окно, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист не исключает вариант трансфера в немецкий клуб. В данный момент стороны ведут переговоры.

В нынешнем сезоне 30-летний Мане провел за "Ливерпуль" 50 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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