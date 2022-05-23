Мане не исключает перехода в "Баварию"
Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен
Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане может перейти в "Баварию" в летнее трансферное окно, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.
По сведениям источника, футболист не исключает вариант трансфера в немецкий клуб. В данный момент стороны ведут переговоры.
В нынешнем сезоне 30-летний Мане провел за "Ливерпуль" 50 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|36
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|Саутгемптон
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
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