Мане назван лучшим африканским футболистом года

Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен

Форвард "Баварии" Садьо Мане стал обладателем приза лучшему африканскому игроку сезона.

Награду сенегальский футболист получил на торжественной церемонии в Марокко.

В голосовании он опередил бывшего партнера по "Ливерпулю" Мохамеда Салаха (Египет) и вратаря "Челси" Эдуара Менди (Сенегал).

Отметим, что в прошлом сезоне Мане помог сборной Сенегала впервые в своей истории выиграть Кубок Африки.

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