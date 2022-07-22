Мане назван лучшим африканским футболистом года
Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен
Форвард "Баварии" Садьо Мане стал обладателем приза лучшему африканскому игроку сезона.
Награду сенегальский футболист получил на торжественной церемонии в Марокко.
В голосовании он опередил бывшего партнера по "Ливерпулю" Мохамеда Салаха (Египет) и вратаря "Челси" Эдуара Менди (Сенегал).
Отметим, что в прошлом сезоне Мане помог сборной Сенегала впервые в своей истории выиграть Кубок Африки.
Не пропустите: "Баварию" удивило предложение подписать Роналду. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Аллер перенес операцию после обнаружения опухоли яичка
-
Мбаппе признали лучшим футболистом года
-
Дани Алвес стал игроком мексиканского "Пумас"
-
Еще один топ-клуб отказался от идеи подписать Роналду
-
Ляказетт пропустит матч "Лиона" из-за укусов ос
-
Широков рассказал, кого считает лучшим футболистом "Спартака"
-
Луис Суарес вернулся в свой родной клуб
-
Марсьяль не покинет "Манчестер Юнайтед" этим летом
-
Мане назван лучшим африканским футболистом года
-
Главные новости дня: 21 июля
-
"Аякс" купил талантливого португальца
-
Руни подписал экс-хавбека "МЮ" в "Ди Си Юнайтед"
-
Артета высказался о предстоящем переходе Зинченко в "Арсенал"
-
Нагельсманн раскритиковал трансферы "Барселоны"
-
Четыре топ-клуба поборются за Павара из "Баварии"
-
Лингард стал игроком новичка АПЛ
-
"Ливерпуль" уничтожил немецкий топ-клуб. Нуньес сделал покер
-
"Барселона" сделает финальное предложение по Кунде: названа сумма
-
Дани Алвес может оказаться в Мексике
-
"Барселона" вернулась к варианту с воспитанником "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20