Мане назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен

Сенегальский форвард мюнхенской "Баварии" Садио Мане выразил мнение, что фаворитом в борьбе за "Золотой мяч" является французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема.

"Я считаю, что Карим заслужил "Золотой мяч". Он провел отличный сезон за "Реал". И я рад за него. Да, я завоевал Кубок Африки, это стало большой радостью для моей страны. Но "Золотой мяч" должен получить Бензема", - приводит слова Мане Get French Football News.

В прошлом сезоне 34-летний Бензема провел за "Реал" 46 матчей, забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. В составе мадридского к луба он выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

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