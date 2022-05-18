Мане может отказаться от нового контракта с "Ливерпулем"

Фото: твиттер Мане\Автор неизвестен

Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане тянет с принятием решения о продлении своего контракта с "красными", сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

По информации источника, все дело в интересе к футболисту со стороны "Пари Сен-Жермен".

Отмечается, что в том случае, если 30-летний форварда примет решение покинуть "Ливерпуль", именно парижане будут фаворитом на его подписание.

Напомним, что контракт Мане с "красными" истекает уже в конце следующего сезона.

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