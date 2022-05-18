Мане может отказаться от нового контракта с "Ливерпулем"
Фото: твиттер Мане\Автор неизвестен
Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане тянет с принятием решения о продлении своего контракта с "красными", сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.
По информации источника, все дело в интересе к футболисту со стороны "Пари Сен-Жермен".
Отмечается, что в том случае, если 30-летний форварда примет решение покинуть "Ливерпуль", именно парижане будут фаворитом на его подписание.
Напомним, что контракт Мане с "красными" истекает уже в конце следующего сезона.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18