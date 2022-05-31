Манчини ярко высказался о предстоящем матче Италия - Аргентина

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Манчини ярко высказался о предстоящем матче Италия - Аргентина

Фото: твиттер Роберто Манчини/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча за Суперкубок мира с национальной командой Аргентины.

"Уэмбли" является потрясающим стадионом. Год назад мы выиграли здесь чемпионат Европы, так что это знаковое место для нас. Конечно, этот матч не скрасит отсутствие сборной Италии на чемпионате мира. Впрочем, мы будем наслаждаться игрой. Италия - Аргентина — одно из величайший противостояний в истории футбола. Нас ждет отличный матч. Италия способна устроить шоу", - цитирует Манчини Mundo Deportivo.

Матч Италия - Аргентина состоится завтра, 1 июня. Начало встречи - в 21:45.

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