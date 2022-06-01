Манчини сравнил Месси с Марадоной

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини перед матчем Финалиссимы с Аргентиной лестно высказался об аргентинском нападающем Лионеле Месси.

По словам тренера, звездный футболист по стилю игры похож на Марадону.

"У меня была возможность наблюдать за игрой Марадоны в течение нескольких лет в Италии, и я думаю, что Месси похож на него. Он один из лучших футболистов в истории. В минувшем сезоне Месси забил не так много голов, вероятно, потому, что сменил команду после 20 лет в "Барселоне". Иногда нужно время, чтобы привыкнуть к изменениям. Но я по-прежнему считаю его лучшим игроком. В матче Финалиссимы нам придётся внимательно следить за Лионелем, потому что он способен переломить ход игры за одну секунду"

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