"Манчестер Юнайтед" ждет возвращения Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Руководство "Манчестер Юнайтед" ожидает, что португальский нападающий Криштиану Роналду вскоре прибудет в расположение команды, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб не собирается продавать футболиста, несмотря на его желание перейти в другую команду. Ранее сообщалось, что форвард хочет перейти в клуб, который сыграет в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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