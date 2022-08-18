"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании 35-летнего вратаря

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"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании 35-летнего вратаря

Фото: инстаграм Асмира Беговича/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании 35-летнего стража ворот "Эвертона" Асмира Беговича.

Как известно, после перехода Дина Хендерсона в "Ноттингем Форест" на прах аренды, "МЮ" начал поиски вратаря, который стал бы вторым номером в этом сезоне.

35-летний босниец кажется тренерскому штабу "МЮ" идеальным сменщиком для Давида Де Хеа.

При этом наставник "Эвертона" Фрэнк Лэмпард вряд ли захочет продавать голкипера.

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