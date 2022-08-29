"Манчестер Юнайтед" выбирает между двумя вратарями

Теги манчестер юнайтедфрайбургборуссия менхенгладбахянн соммермарк флеккен

"Манчестер Юнайтед" выбирает между двумя вратарями

Фото: твиттер Марка Флеккена/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" рассматривает два варианта на усиление вратарской линии, сообщает The Independent.

По сведениям источника, английский клуб интересуется голкипером менхенгладбахской "Боруссии" Яном Зоммером и вратарем "Фрайбурга" Марком Флеккеном. Маникунианцам нужен голкипер, который станет дублером основного вратаря Давида де Хеа.

В нынешнем сезоне 33-летний Зоммер провел за "Боруссию" четыре матча и пропустил четыре гола. В активе 29-летнего Флеккена пять матчей и четыре пропущенных мяча за "Фрайбург".

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