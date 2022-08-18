"Манчестер Юнайтед" выбирает между двумя вариантами на позицию левого защитника

Фото: твиттер Дензела Думфриса/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" намерен усилить позицию левого защитника в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб выбирает между голландцем Дензелом Думфрисом ("Интер") и бельгийцем Тома Менье ("Боруссия" Дортмунд).

В прошлом сезоне 26-летний Думфрис провел за "Интер" один матч и забил один гол. На счету 30-летнего Менье три матча без результативных действий за "Боруссию".

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