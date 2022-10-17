"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за звезду "Милана"

Теги миланманчестер юнайтедрафаэл леау

"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за звезду "Милана"

Фото: твиттер Рафаэла Леау/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему "Милана" и сборной Португалии Рафаэлу Леау, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. "Милан" не хочет расстаться с игроком, но может согласиться на трансфер за большую сумму. Ранее сообщалось, что португальцем интересуются "Челси", "Реал", ПСЖ и "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 23-летний Леау провел за "Милан" 13 матчей, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Бензема может перейти в "МЮ". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Названо место Роналду в голосовании за "Золотой мяч"

Названо место Роналду в голосовании за "Золотой мяч"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов