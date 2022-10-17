"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за звезду "Милана"

Фото: твиттер Рафаэла Леау/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему "Милана" и сборной Португалии Рафаэлу Леау, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. "Милан" не хочет расстаться с игроком, но может согласиться на трансфер за большую сумму. Ранее сообщалось, что португальцем интересуются "Челси", "Реал", ПСЖ и "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 23-летний Леау провел за "Милан" 13 матчей, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Бензема может перейти в "МЮ". | https://dailysports.net