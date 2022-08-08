"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Рабьо
Фото: твиттер Адриена Рабьо//Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к французскому полузащитнику "Ювентуса" Адриену Рабьо, сообщает журналист Дэвид Орнштейн в своем твиттере.
По сведениям источника, английский клуб рассматривает кандидатуру француза в качестве альтернативного варианта голландскому полузащитнику "Барселоны" Френки де Йонга, который отказывается переходить в стан манкунианцев.
В прошлом сезоне 27-летний Рабьо провел за "Ювентус" 45 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
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|1
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|27
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18