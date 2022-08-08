"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Рабьо

Фото: твиттер Адриена Рабьо//Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к французскому полузащитнику "Ювентуса" Адриену Рабьо, сообщает журналист Дэвид Орнштейн в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает кандидатуру француза в качестве альтернативного варианта голландскому полузащитнику "Барселоны" Френки де Йонга, который отказывается переходить в стан манкунианцев.

В прошлом сезоне 27-летний Рабьо провел за "Ювентус" 45 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Тен Хаг назвал причину поражения "МЮ" в матче с "Брайтоном". | https://dailysports.net