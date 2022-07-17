"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за хавбека сборной Франции

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"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за хавбека сборной Франции

Фото: твиттер Жонатана Клауса/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Ланса" и сборной Франции Жонатану Клаусу, сообщает Evening Standard.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также французом интересуются "Челси" и "Марсель".

В прошлом сезоне 29-летний Клаус провел за "Ланс" 39 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал девять результативных передач. За сборную Франции он сыграл 4 матча.

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