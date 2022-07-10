"Манчестер Юнайтед" уверен в переходе Эриксена

Теги манчестер юнайтедбрентфордкристиан эриксен

"Манчестер Юнайтед" уверен в переходе Эриксена

Фото: твиттер Кристиана Эриксена/Автор неизвестен

Руководство "Манчестер Юнайтед" уверено в переходе полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, сообщает ESPN.

По сведениям источника, футболист уже дал согласие на передан в стан манкунианцев. При этом хавбека пытается сохранить "Брентфорд", за который он выступал во второй половине прошлого сезона.

30-летний Эриксен выступал за "Брентфорд" с января 2022 года, провел за клуб 11 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. В настоящее время датчанин является свободным агентом.

Не пропустите:  У Роналду мало шансов уйти из "МЮ". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ярмоленко перейдет в украинский топ-клуб

Ярмоленко перейдет в украинский топ-клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов