"Манчестер Юнайтед" уверен в переходе Эриксена

Фото: твиттер Кристиана Эриксена/Автор неизвестен

Руководство "Манчестер Юнайтед" уверено в переходе полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, сообщает ESPN.

По сведениям источника, футболист уже дал согласие на передан в стан манкунианцев. При этом хавбека пытается сохранить "Брентфорд", за который он выступал во второй половине прошлого сезона.

30-летний Эриксен выступал за "Брентфорд" с января 2022 года, провел за клуб 11 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. В настоящее время датчанин является свободным агентом.

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