"Манчестер Юнайтед" увеличил предложение по аргентинцу из "Аякса"
Фото: твиттер Лисандро Мартинеса/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток приобрести аргентинского защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса, сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, английский клуб увеличил предложение по трансферу игрока до 50 миллионов евро. Конкурентом манкунианцев в борьбе за аргентинца является "Арсенал".
В прошлом сезоне 24-летний Мартинес провел за "Аякс" 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|Команда
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|О
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18