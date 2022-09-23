"Манчестер Юнайтед" установил новый рекорд по зарплатам игроков

"Манчестер Юнайтед" стал рекордсменом по зарплатам игроков в английской Премьер-лиге.

По информации talkSPORT, в прошлом сезоне "МЮ" выплатил своим футболистам около € 443 млн.

До этого рекорд принадлежал "Манчестер Сити" — € 409,6 млн.

Скорее всего, в текущем сезоне "МЮ" устновит новый рекорд, так как клуб подписал таких игроков, как Антони, Каземиро и Лисандро Мартинес.

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