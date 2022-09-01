"Манчестер Юнайтед" усилился опытным вратарем

Фото: сайт "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" на официальном сайте объявила о переходе вратаря "Ньюкасла" и сборной Словакии Мартина Дубравки.

Манкунианцы арендовали голкипера за 2,5 миллиона евро до лета 2023 года с правом последующего выкупа. Впрочем, если вратарь сыграет определенное количество матчей в основном составе, то "дьяволы" обязаны будут выкупить его за восемь миллионов евро.

33-летний Дубравка выступал за "Ньюкасл" с 2018 года. Всего он провел за клуб 130 матчей и пропустил 175 голов. Ранее играл за "Жилину", "Эсбьерг", "Слован" и "Спарту". За сборную Словакии сыграл 30 матчей.

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