"Манчестер Сити" уничтожил "Ньюкасл" и возглавил АПЛ
Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
В матче 36-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Ньюкасл" со счетом 5:0.
Победу "горожанам" принесли дубль Рахима Стерлинга, голы Эмерика Лапорта, Родри и Фила Фодена.
"Манчестер Сити", набрав 86 очков, вернулся на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Ньюкасл" с 43 очками остался на 13-й позиции.
"Манчестер Сити" – "Ньюкасл" - 5:0 (2:0)
Голы: Стерлинг, 19 - 1:0, Лапорт, 38 - 2:0, Родри, 61 - 3:0, Фоден, 90 - 4:0, Стерлинг, 90+3 - 5:0
"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт (Райли, 87), Рубен Диаш (Фернандиньо, 46), Зинченко, Гюндоган, де Брюйне, Грилиш, Родри, Стерлинг, Габриэл Жезус (Фоден, 63).
"Ньюкасл": Дубравка, Крафт (Триппьер, 68), Берн, Ласселс, Таргетт, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Альмирон (Мерфи, 80), Сен-Максимен, Вуд (Уилсон, 68), Жоэлинтон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18