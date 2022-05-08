"Манчестер Сити" уничтожил "Ньюкасл" и возглавил АПЛ

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Ньюкасл" со счетом 5:0.

Победу "горожанам" принесли дубль Рахима Стерлинга, голы Эмерика Лапорта, Родри и Фила Фодена.

"Манчестер Сити", набрав 86 очков, вернулся на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Ньюкасл" с 43 очками остался на 13-й позиции.

"Манчестер Сити" – "Ньюкасл" - 5:0 (2:0)

Голы: Стерлинг, 19 - 1:0, Лапорт, 38 - 2:0, Родри, 61 - 3:0, Фоден, 90 - 4:0, Стерлинг, 90+3 - 5:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт (Райли, 87), Рубен Диаш (Фернандиньо, 46), Зинченко, Гюндоган, де Брюйне, Грилиш, Родри, Стерлинг, Габриэл Жезус (Фоден, 63).

"Ньюкасл": Дубравка, Крафт (Триппьер, 68), Берн, Ласселс, Таргетт, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Альмирон (Мерфи, 80), Сен-Максимен, Вуд (Уилсон, 68), Жоэлинтон.

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