"Манчестер Юнайтед" улучшит предложение по ветерану "Болоньи"

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"Манчестер Юнайтед" улучшит предложение по ветерану "Болоньи"

Фото: твиттер "Болоньи"/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток купить австрийского нападающего "Болоньи" Марко Арнаутовича, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб собирается сделать новое улучшенное предложение по трансферу форварда. Ранее итальянцы отклонили предложение манкунианцев в размере девяти миллионов евро. На покупке игрока настаивает лично главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг.

В прошлом сезоне 33-летний Арнаутович провел за "Болонью" 34 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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