"Манчестер Юнайтед" теряет одного из лидеров перед матчем с "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Харри Магуйра/Автор неизвестен

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр пропустит матч 8-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити", сообщается на официальном сайте манкунианцев.

Футболист получил повреждение в матче за сборную Англии против сборной Германии (3:3) в Лиге наций. Сроки восстановления игрока не разглашаются.

Матч "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" состоится 2 октября.

В нынешнем сезоне 29-летний Магуайр провел за "МЮ" пять матчей.

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