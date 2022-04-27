"Манчестер Юнайтед" теряет капитана

Теги манчестер юнайтедхарри магуайртравмы

"Манчестер Юнайтед" теряет капитана

Фото: твиттер Харри Магуйра/Автор неизвестен

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр может пропустить остаток сезона, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, футболист получил повреждение колена. Сроки восстановления капитана "МЮ" могут составить несколько недель. До конца сезона манкунианцам осталось провести матчи с "Челси", "Брентфордом", "Брайтоном" и "Кристал Пэлас".

В нынешнем сезоне 29-летний Магуайр провел за "Манчестер Юнайтед" 35 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Рэшфорд недоволен своим положением в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 27 апреля

Главные новости дня: 27 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов