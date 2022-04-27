"Манчестер Юнайтед" теряет капитана

Фото: твиттер Харри Магуйра/Автор неизвестен

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр может пропустить остаток сезона, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, футболист получил повреждение колена. Сроки восстановления капитана "МЮ" могут составить несколько недель. До конца сезона манкунианцам осталось провести матчи с "Челси", "Брентфордом", "Брайтоном" и "Кристал Пэлас".

В нынешнем сезоне 29-летний Магуайр провел за "Манчестер Юнайтед" 35 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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