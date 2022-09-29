"Манчестер Юнайтед" теряет двух нападающих перед матчем с "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Маркуса Рэшфорда/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" продолжает нести потери перед матчем 8-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити", сообщает Utd Report.

По сведениям источника, под вопросом участие в матче нападающих Антони Марсьяля и Маркуса Рэшфорда. Оба игрока не тренировались на этой неделе из-за повреждений. Ранее стало известно, что матч пропустит защитник манкунианцев Харри Магуайр.

Матч "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" состоится 2 октября.

В нынешнем сезоне 24-летний Рэшфорд провел шесть матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. На счету 26-летнего Марсьяля одна голевая передача в одном матче.

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