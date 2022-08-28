"Манчестер Юнайтед" согласился заплатить 100 млн евро за бразильца из "Аякса"

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"Манчестер Юнайтед" согласился заплатить 100 млн евро за бразильца из "Аякса"

Фото: твиттер Антони/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Аякса" Антони перейдет в "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб договорился о переходе футболиста за 100 миллионов евро. Манкунианцы уже согласовали с бразильцем условия личного контракта.

В нынешнем сезоне 22-летний Антони провел за "Аякс" три матча, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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