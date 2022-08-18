"Манчестер Юнайтед" согласился повысить предложение по Антони

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"Манчестер Юнайтед" согласился повысить предложение по Антони

Фото: твиттер Антони\Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" согласился повысить предложение для "Аякса" по бразильскому вингеру Антони.

Английский клуб не собирается прекращать переговоры о трансфере 22-летнего футболиста даже после серии неудачных попыток купить его.

Ожидается, что "МЮ" начнет торги с 80 миллионов евро. Отметим, что в голландском клубе игрока оценивают в 100 млн.

Антони провел за "Аякс" 82 матча, в которых забил 24 гола и отдал 22 результативных паса. 

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