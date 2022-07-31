"Манчестер Юнайтед" сделает суперпредложение де Йонгу

Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" сделает финальную попытку приобрести голландского полузащитника "Барселоны" Френки де Йонга, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, английский клуб готов платить футболисту порядка 20 миллионов евро в год. Кроме того, манкунианцы согласны покрыть задолженность каталонцев перед хавбеком в размере 15-20 миллионов евро. Руководство манкунианцев считает, что голландец не откажется от данного предложения.

В прошлом сезоне 25-летний де Йонг провел за "Барселону" 45 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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