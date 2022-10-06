"Манчестер Юнайтед" с трудом обыграл скромный клуб в Лиге Европы

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Омонию" со счетом 3:2.

Победу английскому клубу принесли дубль Маркуса Рэшфорда и гол Антони Марсьяль. У хозяев отличились Карим Ансарифард и Николас Панайоту.

"Омония" Кипр – "Манчестер Юнайтед" Англия - 2:3 (1:0)

Голы: Ансарифард, 34 - 1:0, Рэшфорд, 53 - 1:1, Марсьяль, 63 - 1:2, Рэшфорд, 84 - 1:3, Панайоту, 85 - 2:3

"Омония": Фрейтас, Мэттьюз, Юсте, Ланг, Милетич (Безус, 82), Лецьякс, Дискеруд (Панайоту, 72), Харалампус, Бруно (Лоизу, 72), Ансарифард (Какулис, 61), Баркер (Папулис, 61).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Линделеф, Мартинес, Маласиа (Шоу, 46), Эриксен, Каземиро (Мактомини, 82), Бруну Фернандеш (Марсьяль, 62), Роналду, Санчо (Рэшфорд, 46), Антони (Фред, 74).

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