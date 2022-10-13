"Манчестер Юнайтед" с Роналду с огромным трудом обыграл "Омонию"

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" на своем поле обыграл "Омонию" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи забил Скотт Мактомини.

"Манчестер Юнайтед" Англия – "Омония" Кипр - 1:0 (0:0)

Гол: Мактомини, 90+3 - 1:0

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Линделеф, Мартинес, Маласиа (Шоу, 60), Каземиро (Мактомини, 81), Фред (Эриксен, 70), Бруну Фернандеш, Роналду, Рэшфорд, Антони (Санчо, 60).

"Омония": Узохо, Мэттьюз (Псалтис, 65), Юсте, Ланг, Милетич, Кицос, Кассама (Дискеруд, 86), Харалампус (Папулис, 74), Панайоту, Бруно (Лоизу, 74), Какулис (Ансарифард, 64).

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